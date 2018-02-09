В Екатеринбурге из-за массового отравления детей школу закрыли на карантин

В Екатеринбурге на неделю закрыли школу № 140, где массово отравились дети. Организацией питания в этом учебном учреждении занимается скандальное ЕМУП «Золушка».

За последние несколько дней девять учеников первого, второго и четвертого классов школы № 140 обратились к медикам с одними и теми же симптомами: боль в животе, рвота, недомогание. Администрация школы с сегодняшнего дня и до 15 февраля объявила карантин, дети будут заниматься дистанционно, а школу будут дезинфицировать.

Прокуратура Ленинского района объявила о проверке в школе. «В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверку ведут и сотрудники Роспотребнадзора. Организацией питания в школьной столовой занималось ЕМУП «Золушка».

Добавим, что компания «Золушка» обслуживает столовые всех школ Ленинского района. На прошлой неделе в школе №64 произошло массовое отравление учеников. Сразу у 16 детей обнаружили кишечную инфекцию. Аналогичная вспышка была в школе №74, там сообщалось о двух заболевших учениках. Вчера следователи Ленинского района проводили повторные обыски в офисе «Золушки»

Екатеринбург, служба информации

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