МУП «Золушка» не будет кормить школьников в 2019 году

Скандальный МУП «Золушка» не будет кормить екатеринбургских школьников в следующем году. Предприятие не выиграло ни одного тендера на поставку питания, которые проводились в ноябре. Об этом сообщается в официальном ответе главы Екатеринбурга на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

На данный момент «Золушка» обеспечивает обедами 20 школ Ленинского района – контракт рассчитан до конца декабря 2018 года. По данным следственного комитета, в настоящее время против МУП возбуждено и расследуется три уголовных дела – по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Фигуранты дела не названы до сих пор.

В ноябре на общественных слушаниях, посвященных проблемам организации школьного питания, представители «Золушки» пытались оправдаться за случаи вспышек кишечных инфекций в школах. Однако общественники не поверили в невиновность МУПа. Екатеринбургские депутаты также изъявили желание проанализировать деятельность скандального комбината, и даже заявляли о проведении внезапных проверок в школьных столовых, но пока такая работа в думе не проводилась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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