Скандально известное МУП «Золушка» реорганизуют в ООО

Скандально известное МУП «Золушка», занимающееся организацией школьного питания, преобразуется в ООО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. В документе указано, что объекты, не подлежащие приватизации, в имущественном комплексе «Золушки» отсутствуют. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Школьно-базовая столовая «Золушка» составляет 7 млн 447 тысяч рублей. Все 100% доли в уставном капитале вновь созданного ООО будут находиться в собственности муниципального образования «город Екатеринбург». На сегодняшний день «Золушке» принадлежит здание по адресу: ул. Волгоградская, 47, автомобиль «Форд Фокус», плиты, холодильники, посудомоечные машины, мебель, посуда, спецодежда для персонала, запасы продуктов питания – одной только говядины на несколько сот тысяч рублей.

Напомним, недавно в Ленинском районном суде стартовал процесс по иску Роспотребнадзора к «Золушке». Надзорный орган требует закрыть скандальное муниципальное предприятие из-за многочисленных грубых нарушений санитарных норм, которые, по мнению эпидемиологов, привели к вспышкам острой кишечной инфекции в ряде школ Екатеринбурга. Представители «Золушки» эту причинно-следственную связь отрицают. Как сообщила сотрудница Роспотребнадзора, излагавшая в суде позицию ведомства, оператор школьного питания неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении предприятия проводилось 42 проверочных мероприятия, и каждый раз ревизоры находили серьезные санитарные нарушения. Доводы «Золушки» о том, что все выявленные недостатки уже устранены, Роспотребнадзор не принял. В настоящее время в суде объявлен перерыв.

Екатеринбург, служба информации

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