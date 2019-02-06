Екатеринбургские депутаты расхвалили «Золушку», которую хочет закрыть Роспотребнадзор

Комиссия по развитию образования Екатеринбургской гордумы сегодня обсудила наболевший вопрос о качестве питания детей в школах. Несмотря на скандалы с участием МУП «Золушка», по вине которого произошло несколько вспышек кишечной инфекции в прошлом году, депутаты позитивно оценили ситуацию.

Но у специалистов Роспотребнадзора другое мнение.

По данным надзорного органа, во время проверок в 2018 году было выявлено 952 нарушений более чем в 200 школьных столовых. Из них 46% относились к нарушениям санитарного режима, 20% – несбалансированное меню, 20% – нарушение условий хранения скоропортящихся продуктов, 8% – несоблюдение правил личной гигиены сотрудников пищеблока, 6% – отсутствие документов на безопасность продуктов. В 1% отобранных проб еды, приготовленной для детей, были выявлены бактерии. Причем чаще всего такие нарушения встречались в школах Октябрьского и Ленинского районов. Перед началом учебного года все работники столовых проходили медосмотр на наличие ротавирусов, 8% осматриваемых оказались носителями инфекции и были отстранены от работы.

Несмотря на принятые меры, случаи заболеваний детей после школьных обедов продолжаются. Например, в декабре была закрыта на карантин школа №25, где 27 детей пожаловались на рвоту и боль в животе. Впоследствии выяснилось, что источником заразы был работник пищеблока.

В администрации Екатеринбурга настаивают, что причина массовых отравлений детей кроется именно в циркулирующих сезонных вирусах, а не в качестве продуктов, поставляемых в школы. Начальник комитета по товарному рынку Елена Чернышева заявила, что несоблюдение санитарных требований допускают как муниципальные, так и коммерческие операторы питания, но вопиющих фактов нарушений нет.

Тем не менее, самый скандальный МУП «Золушка» оказался под угрозой ликвидации из-за многочисленных претензий Роспотребнадзора. Надзорный орган подал иск в Ленинский райсуд, заседание по нему состоится 14 февраля. Но в «Золушке» считают, что ситуация не критичная. Две недели назад на предприятии сменилось руководство. Новый директор Надежда Аристова (ранее работала в группе компаний Usta) сегодня заявила журналистам, что все требования по предписаниям Роспотребнадзора были выполнены. «Мы работаем с юристами и надеемся, что суд встанет на нашу сторону. У нас есть квалифицированный персонал, все пищеблоки готовы. Есть вопросы к поставщикам, но они решаемы. Мы будем пересматривать меню, сделаем акцент на качестве сырья. Цена обедов не изменится», – рассказала Аристова.

По данным РИА «Новый День», на сегодняшний день МУП «Золушка» продолжает обслуживать шесть школ: №10, 65, 70, 140, 173, 175. В первом квартале 2019 года предприятие планирует подать документы на конкурсы по организации питания в других школах. Уголовное дело, которое расследуется в отношении «Золушки», не станет препятствием. Как пояснили агентству в свердловском управлении ФАС, МУП может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков только в случае расторжения контракта по решению суда, или жалобы заказчика. Ни того, ни другого в отношении «Золушки» еще не было. Надежда Аристова в беседе с журналистами отметила, что сейчас не может комментировать действия старой команды, но пообещала дать развернутые ответы после суда.

Стоит отметить, что депутаты весьма позитивно отозвались о работе оскандалившегося МУПа. «Ранее «Золушка» обслуживала 20 школ и не получала штрафов от Роспотребнадзора. Все началось после шумихи в СМИ», – заявили народные избранники. Однако вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Баранов привел «Золушку» в качестве негативного примера для других операторов школьного питания и призвал их руководителей не допускать повторения подобных ситуаций.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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