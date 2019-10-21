Слух дня: в Свердловской области может появиться единый поставщик школьного питания. Цена вопроса – 18 миллиардов рублей

Предприниматель Сергей Майзель, владеющий крупным молочным бизнесом в Свердловской области, лоббирует создание в регионе единого поставщика школьного питания. Говорят, с этой идеей он выступил сегодня на заседании областной общественной палаты, где обсуждались изменения в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Чтобы добиться поддержки, Майзель пригласил в ОПСО координатора проекта «За честные продукты» Александра Бражко. Гость рассказал об успешном опыте организации школьного питания в Москве. Есть мнение, что единый поставщик сможет лучше контролировать качество продуктов и выполнение санитарных нормативов. Отмечалось также, что такой метод поможет победить коррупцию в школьном питании.

«С подачи Майзеля четко звучит, что в Свердловской области нужно создать региональный комбинат централизованного питания, который будет единственным распорядителем средств. В этом случае школы откажутся от закупок по ФЗ-44, где победитель тендера определяется не по качеству, а по стоимости услуги», – рассказывают источники.

Эту проблему, к слову, свердловские общественники разбирали год назад, когда обсуждали ситуацию с екатеринбургским МУП «Золушка». По данным Роспотребнадзора, предприятие было виновником ряда вспышек кишечных инфекций в начале 2018 года. Тогда Сергей Майзель тоже говорил о необходимости централизованного питания школьников. Но идея не понравилась министру Юрию Биктуганову. Глава свердловского минобра отметил, что областной бюджет ежегодно тратит на питание детей-льготников около 2 миллиардов рублей, а общий рынок поставок школьных обедов оценивается примерно в 18 миллиардов. «Вот лакомый кусок для компаний, которые туда лезут», – заявил министр.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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