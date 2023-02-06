Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу имущество скандальной столовой «Золушка»

Администрация Екатеринбурга продает имущество муниципальной школьно-базовой столовой «Золушка». Предприятие сейчас находится в стадии банкротства.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на торги выставлены два этажа и подвальное помещение здания по адресу: ул. Байкальская, 38. Начальная цена имущества – 28,7 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка – 20%. Аукцион пройдет в открытой форме 27 февраля на Уральской электронной торговой площадке.

До 2018 года МУП «Золушка» контролировало около 20% рынка школьного питания в Екатеринбурге. После нескольких случаев массового отравления детей в школах предприятие проверяли Роспотребнадзор, прокуратура и следственный комитет. Против бывшего директора столовой Дениса Мардарьева было возбуждено уголовное дело, но в итоге он отделался штрафом. Мэрия готовила проблемную столовую к приватизации, но в 2019 году Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил закрыть МУП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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