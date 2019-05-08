Бывший директор «Золушки» отделался штрафом в 60 тысяч рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу экс-директора скандального МУП «Золушка» Дениса Мардарьева. Бывший руководитель обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и в халатности, под одной из статей ему грозило лишение свободы до 4 лет. Но в итоге Мардарьев отделался денежным штрафом.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной совестно с ФСБ, после серии скандалов с отравлениями школьников. Денис Мардарьев занимал пост директора муниципального предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» с августа 2011 года по июнь 2018 года. По версии следствия, в этот период он заключил с предпринимателем договор на поставку хлеба для школ Ленинского района с условием, что часть денег будут передаваться лично в руки главному бухгалтеру «Золушки». Средства шли на выплаты зарплат работникам без официального трудоустройства. Также Мардарьев обвинялся в том, что переплачивал на закупках продуктов у предпринимателей и необоснованно потратил 4,6 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, по первой статье делопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон – Мардарьева и департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. По второй статье бывшему директору «Золушки» назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, после увольнения Мардарьева новым директором «Золушки» стала Надежда Аристова. Муниципальное предприятие готовили к приватизации, но в марте этого года Ленинский районный суд по иску Роспотребнадзора постановил ликвидировать организацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.05.19

«С лесными пожарами все очень плохо, а будет еще хуже»: на Урале бьют тревогу. / Пьяный уралец угнал чужую машину и теперь отправится в колонию на 11 лет. / Трезвенники России потребовали запретить георгиевские ленточки на бутылках водки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»