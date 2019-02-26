Погорел на хлебе с маслом: экс-директор «Золушки» предстанет перед судом

В Ленинский районный суд Екатеринбурга отправлено уголовное дело в отношении бывшего директора ЕМУП «Золушка» Дениса Мардарьева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в халатности. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной совестно с Управлением ФСБ России по Свердловской области.

Денис Мардарьев с августа 2011 года по июнь 2018 года занимал должность директора ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка». По версии следствия, в 2013 году он заключил с предпринимателем договор на поставку хлеба для школ Ленинского района с условием, что из 43 рублей, полученных за каждый 1 кг хлебобулочных изделий, 13 рублей должны передаваться лично в руки главному бухгалтеру «Золушки». Полученные таким образом средства использовались для выплаты зарплаты лицам, которые работали на предприятии без оформления трудового договора. Всего в период с января 2014 года по декабрь 2017 года главный бухгалтер по указанию директора ЕМУП «Золушка» получила от предпринимателя более 2,2 млн рублей.

Кроме того, в декабре 2016 года обвиняемый утвердил план закупки предприятием товаров, а затем вследствие халатности переплачивал за них. Например, за поставленную замороженную говядину «Юбилейная» ЕМУП заплатил свыше 6,4 млн рублей, хотя по плану закупок этот товар следовало купить за 5,7 млн рублей, то есть на 641 тыс. рублей дешевле. Аналогичным образом сливочное масло было куплено за более чем 4 млн рублей вместо 2,7 млн рублей, то есть на 1,3 млн рублей дороже. В целом экс-директор необоснованно потратил 4,6 млн рублей муниципального предприятия. Ему грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.

В Следственном комитете добавляют, что следствием СКР собрана достаточная доказательственная база.

Напомним, что в июле 2018 года по факту махинаций в «Золушке» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Имя фигуранта следователи долгое время не называли. Как уже сообщал «Новый День», «Золушка» завышала стоимость продуктов на закупках до 290% – так, при закупке сливочного масла количество упаковок уменьшили в 151 тысячи пачек до 138 тысяч пачек, а цену увеличили с 63 рублей за пачку до 94 рублей. Завышение стоимости составило 3 млн рублей. При закупке замороженного куриного филе цену завысили на 51,3%, «выигрыш» составил 4,2 млн рублей. Зимой и весной прошлого года в школах, которые кормила «Золушка», были случаи массового отравления детей.

Екатеринбург, служба информации

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