Следственный комитет проверяет екатеринбургские школы, где массово отравились дети

В Екатеринбурге начаты доследственные проверки из-за массовых отравлений школьников. Речь идет о вспышках кишечной инфекции сразу в нескольких образовательных учреждениях за последние две недели.

«В рамках проверочных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками контролирующих органов устанавливаются причины произошедшего, степень тяжести вреда, причинённого здоровью несовершеннолетних, источник возникновения инфекции и иные необходимые обстоятельства. По итогам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Напомним, из-за вспышки инфекции на карантин закрывались школы №64 и №74. В конце прошлой недели были приостановлены занятия в школе №140, где заболели 9 учеников разных классов. У всех детей были одинаковые симптомы: боль в животе, рвота, недомогание. Сейчас школу проверяет прокуратура. Следователи сообщают, что проверка в школе №64 началась 2 февраля. Там уже опрошены администрация и медицинские работники.

Поставкой питания во все три школы занимается МУП «Золушка». В офисе предприятия уже дважды проходили обыски, связанные с расследованием уголовного дела, но по другому поводу – бухгалтер «Золушки» подозревается в крупном мошенничеств.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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