Суд по ликвидации «Золушки» вновь отложен – МУП проверяют налоговики

Процесс по ликвидации скандального МУП «Золушка» затягивается. Сегодня Ленинский районный суд вновь объявил перерыв в заседании по просьбе налоговой службы, которая участвует в деле в качестве заинтересованного лица. Как выяснилось, на предприятии сейчас проводится выездная налоговая проверка.

Представитель ФНС в суде заявила, что решение о начале проверки было принято 11 октября, то есть до подачи иска Роспотребнадзора в суд, и предложила сторонам дождаться окончания ревизии. Однако по каким основаниям ведется проверка, она не смогла пояснить.

Кроме того, налоговая ходатайствовала о замене в деле заинтересованного лица – с ИФНС Ленинского района на ИФНС Верх-Исетского района. Юристы «Золушки» поддержали ходатайство, представители Роспотребнадзора были против. Истец отметил, что налоговая ревизия никак не связана с требованиями закрыть предприятие из-за многочисленных санитарных нарушений. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство налоговиков.

Следующее заседание по делу «Золушки» назначено на 13 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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