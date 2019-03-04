В Лабытнанги возбудили уголовные дела из-за поставок продуктов для школьного питания

Прокуратура обнародовала новые эпизоды в уголовном деле о злоупотреблениях на муниципальном предприятии Лабытнанги «Семь лиственниц». Речь идет о нарушениях на торгах при закупке продуктов. В декабре 2018 года сообщалось, что сотрудник гостиницы обеспечивал победу одного и того же поставщика на торгах в ущерб другим потенциальным подрядчикам. Работники МУП давали «избранному» подрядчику возможность изменить цену контракта. Отметим, гостиница «Семь лиственниц» занимается питанием школьников и задержанных, помещенных в ИВС.

Ранее следственное управление СК Ямала возбуждало уголовное дело по статье «воспрепятствование предпринимательской деятельности» в отношении главбуха МУПа. Именно бухгалтер возглавляя комиссию по закупкам и допустила нарушения. Речь шла о торгах на закупку продуктов января 2018 года. В понедельник, 4 марта 2019 года, прокуратура ЯНАО озвучила новые эпизоды нарушений закупках гостиницы – нарушения нашли и в закупках апреля 2018 года.

«Для участия в девяти аукционах подали заявки два индивидуальных предпринимателя и две компании. По воле председателя закупочной комиссии предложения предпринимателя Колчанова, а также юрлиц несмотря на меньшую цену были проигнорированы. При этом их конкуренту – ИП Абдуллаеву – председатель комиссии предоставил возможность озвучить новые предложения с меньшей ценой контрактов», – говорится в сообщении прокуратуры. Согласно данных сайта торгов, Абдуллаев Арастун Аваз оглы поставлял фрукты, кефир, йогурты, овощи, яйца, творог.

20 апреля 2018 года с Абдуллаевым были заключены девять контрактов на сумму более 3,6 млн рублей. «В конце февраля 2019 года в отношении председателя комиссии возбуждено три уголовных дела», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

В СУ СК ЯНАО подтвердили, что дела объединены в одно производство и расследуются вместе.

В отношении членов комиссии прокуратура возбудила административные производства по ч.7 ст.7.30 КоАП РФ (признание победителя с нарушением требований законодательства о контрактной системе). Дела находятся на рассмотрении в управлении ФАС.

МУП имеет множество контрактов на поставку и организацию питания. В том числе, со школами номер 5, номер 3, номер 1, гимназией. А также с МВД на организация питания для содержащихся в ИВС.

С 2019 года МУП «Семь лиственниц» возглавляет Олеся Малахинская. Она отказалась давать комментарии и отвечать на вопрос о том, работает ли фигурант уголовного дела и- бухгалтер – в МУПе. «Все эти нарушения были до меня», – сказала руководитель и повесила трубку. Прежним руководителем «Семи лиственниц» была Галина Писарская.

Скандалы со школьным питанием прокатились по всей старне. В том числе в Екатеринбурге будут судить ЕМУП «Золушка» Дениса Мардарьева. Он, по версии следствия, закупал продукты по завышенным ценам, кроме того, требовал от возвращать часть средств бухгалетру предприятия.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 04.03.19

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