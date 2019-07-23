В Лабытнанги в суд передают дело о нечестных закупках продуктов для школ

В Лабытнанги в суд передают дело о махинациях во время закупок продуктов для школ и ИВС. Обвиняемый в деле – бухгалтер МУП «Семь лиственниц». О том, что ему предъявлено обвинение, сообщают в прокуратуре ЯНАО во вторник, 23 июля 2019 года. Агентство «Новый День» уже подробно рассказывало об этом расследовании. Главный бухгалтер обеспечивал победу на торгах одному и тому же предпринимателю. Делом занимались сотрудники следственного комитета.

В прокуратуре сегодня напоминают способ совершения преступления. «В январе 2018 года на предприятии состоялись торги для приобретения продуктов на сумму свыше 1,4 млн руб. Главный бухгалтер, являющийся председателем единой комиссии по осуществлению закупок, дал указание составить фиктивные протоколы рассмотрения и оценки заявок, что позволило аффилированному лицу одержать победу. Аналогичным образом провели торги в апреле 2018 года», – говорится в пояснениях надзорной инстанции.

Бухгалтеру предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Как уже писало агентство, победителем нечестных торгов становился Абдуллаев Арастун Аваз оглы. Он снабжал МУП Лабытнанги кефиром, йогуртом, овощами и другими продуктами.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 23.07.19

30 тонн мусора вывезли газовики с берега реки Надым (ФОТО). / РЖД не дает внятных пояснений ямальцам, чей отпуск срывается из-за крушения поезда. / Власти Нового Уренгоя готовы заплатить 600 тыс. за колючую проволоку вокруг аварийной новостройки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»