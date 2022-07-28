Чиновница ответила людям на жалобы о нехватке мест в школе: «Это ваш выбор – заводить детей»

У уральской экс-чиновницы Ольги Глацких, которая прославилась заявлением «государство не просило вас рожать», появилась последовательница на Кубани. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ответ на жалобы родителей первоклассников, которым не хватило мест в школе возле дома, заявила, что это их вина. «Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа – работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш – заводить детей», – сказала чиновница.

Затем она перешла в наступление: «Вы такие интересные, интересно рассуждаете – я с самого начала сказала, что понимаю, какая у вас ситуация, как вам сложно и насколько вам больно. Вы пришли у застройщика, он вам из дома из окна школу показывает – но вы же не интересовались, сколько там свободных мест. А теперь скажите: если Краснодар прирастает на 20 тысяч детей ежегодно – это что, вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему, поставила заслон всем приезжим на границе?» – задалась вопросами чиновница.

Напомним, в ноябре 2018 года руководитель департамента молодежной политики свердловского правительства Ольга Глацких сообщила, что государство не должно материально поддерживать молодежь. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – заявила тогда Глацких, после чего покинула пост главы департамента.

Фото: кадр с видео издания 93.ru

Краснодар, Екатеринбург, Елена Сычева

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