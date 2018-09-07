«Есть некие ребята, что-то у них вызывает негодование, они нам сообщают»: чиновница рассказала о бригаде доносчиков в интернете (ВИДЕО)

На прошлой неделе в Свердловской области вспыхнул скандал ‒ журналистка портала «66.ру» внедрилась в «Кибердружину», организованную волонтерским центром «Сила Урала», и рассказала, чем занимаются участники, в основном, учащиеся местных ссузов. Оказалось, пишут доносы на непонравившиеся им страницы в социальных сетях, требуя проверить их на экстремизм. При этом «киберстукачки» не имеют ни объективных критериев оценки, ни опыта, ни необходимых компетенций.

Руководитель «Силы Урала» ‒ Влад Овчинников ‒ не потрудился дать комментарии журналистам, а после даже закрыл доступ к своей странице во «ВКонтакте». Однако организация трудится на ниве интернет-доносов под патронажем департамента молодежной политики Свердловской области. Поэтому вопрос о том, почему волонтерская организация развивает деятельность «киберстукачков», «Новый День» переадресовал Ольге Глацких. Чиновница согласилась рассказать о том, чем занимаются ее подопечные.

Ольга Глацких о кибердружинах

«Есть некие ребята, которые действительно смотрят абсолютно в нерегламентированной и нормативно незакрепленной форме странички в соцсетях и сайты. Понимая, что такое экстремизм ‒ с ними эта работа была проведена с точки зрения нормативно-правового законодательства. Что такое экстремизм, что такое экстремистские действия, какие-то там террористические, может быть, предпосылки. Ребята их находят ‒ какие-то картинки, посты или еще что-то. Вот человеку показалось, он смотрит на это как обычный пользователь, у него это вызывает негодование или ложится в голове, что это может быть экстремистской направленности. Собирается эта информация и передается к нам в департамент. После этого в рамках информационного оповещения ‒ никаких заявлений мы не имеем права писать ‒ мы уведомляем правоохранительные органы, что есть такие-то сайты», ‒ рассказала агентству Ольга Глацких.

По ее словам, «ребята вышли на департамент сами». «Это не был посыл от государства или антитеррористической комиссии. Он шел от самих ребят. Я доложила на комиссии ‒ и правоохранительные органы заинтересовались, и мы начали сотрудничать», ‒ добавила она.

По словам Глацких, кибердружинники делают правильное дело, за которое она им благодарна. Моральная сторона вопроса, тот факт, что подростки занимаются доносительством, директора департамента молодежной политики, почему-то не волнует.

То же, кстати, можно сказать и об ее протеже ‒ Владе Овчинникове. Коллеги отзываются о нем не самым теплым образом. На условиях сохранения инкогнито один из представителей волонтерского движения Екатеринбурга рассказал «Новому Дню», что собственно движение добровольчества Овчинникова не интересует. «Он мечтает попасть в политику. Пытается залезть туда любыми способами. Поэтому он везде с Глацких, выполняет все ее поручения и капризы. Надеется, что через нее пролезет», ‒ говорит собеседник агентства.

Добавим, что, по словам Ольги Глацких, на работу отдельно кибердружин никаких средств не выделялось. В текущем году у нас в госзадании в подведомтсвенном учреждении (имеется в виду «Сила Урала» – прим. ред.) на развитие добровольческой деятельности было выделено миллион восемьсот рублей. Эти средства направлены на реализацию всего годового плана».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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