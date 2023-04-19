На Урале снова собирают кибердружины. Теперь по защите православия

В Свердловской области снова собирают кибердружины, которые будут вести бои в интернете. Набор добровольцев ведут представители регионального отделения ОНФ. «Каждый день мы вместе с вами читаем новости с Украины, в которых все более жестко отражается отношение к православной церкви, священнослужителям и верующим людям. Нам не все равно, поэтому мы запускаем проект «Кибердружина». Каждый из вас может стать защитником православной церкви и верующих людей», – пишут авторы инициативы.

Кибердружинникам предлагают вознаграждение – за выполненные задания, которые раздают через телеграм-бот, начисляют баллы, их можно потратить в специально созданном магазине.

При регистрации в боте человека начинают именовать «рядовым», а также предлагают стать генералом, «защищая жителей страны от киберзла, фейков и несправедливости в интернете и жизни».

Интересно, что не все задания связаны с защитой православия от поругания, а только одно из предлагаемых. В частности, «рядовой» должен подписать петицию в поддержку Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавры, которую рэкетирует киевский режим.

Другие два задания связаны с подачей жалоб на рэпера Jah Khalib, который в начале СВО жил на Украине и поддерживал украинцев, а теперь вернулся в Россию и даже собирается дать концерт в «Крокусе». Собственно, жалобу в МВД с требованием отменить выступление и предлагается написать «рядовому» из «Кибердружины».

Еще одно задание заключается в рассылке жалоб на проукраинские паблики.

Добавим, для Урала это уже не первый опыт создания кибердружин. Ранее сообщество с похожим функционалом и таким же названием организовывали волонтерский центр «Сила Урала» и Ольга Глацких, которая тогда была главой департамента молодежной политики. «Есть некие ребята, которые действительно смотрят абсолютно в нерегламентированной и нормативно незакрепленной форме странички в соцсетях и сайты. Понимая, что такое экстремизм ‒ с ними эта работа была проведена с точки зрения нормативно-правового законодательства. Что такое экстремизм, что такое экстремистские действия, какие-то там террористические, может быть, предпосылки. Ребята их находят ‒ какие-то картинки, посты или еще что-то. Вот человеку показалось, он смотрит на это как обычный пользователь, у него это вызывает негодование или ложится в голове, что это может быть экстремистской направленности. Собирается эта информация и передается к нам в департамент. После этого в рамках информационного оповещения ‒ никаких заявлений мы не имеем права писать ‒ мы уведомляем правоохранительные органы, что есть такие-то сайты», ‒ рассказывала «Новому Дню» Глацких.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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