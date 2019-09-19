Руководство УрГЭУ подтвердило: студентам вуза запрещается состоять в ЛГБТ-сообществах

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин прокомментировал скандальную историю с отчислением студента за посты в ЛГБТ-сообществах в соцсетях. Личная страница студента не может быть личной, если там упоминается его принадлежность к вузу.

"[Популяризация] вот в этом. В том, что он это распространяет, подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает, как некий пример, что вот это – должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Личное дело – его. Это не должно привязываться к университету», – прокомментировал Силин в эфире «Россия 24».

Сюжет «Россия 24»

Проректор Роман Краснов подтвердил, что общался со студентом и указывал ему, как вести себя в соцсетях. «Мною ему было сказано: он распространяет эту информацию в сети. В его аккаунте есть фамилия, имя, отчество, есть конкретная принадлежность к конкретному университету, нашему, он себя позиционирует как студент. Соответственно, в этой группе он активный участник. Я ему сказал о недопустимости размещать в сети Интернет в этой группе свои комментарии и вообще быть ее участником, поскольку он занимается пропагандой этого», – считает Краснов. По информации телеканала, отчислять студента не будут.

Напомним, по информации агентства «ЕАН», в УрГЭУ работает специальная служба мониторинга морального облика учащихся: одному из студентов пригрозили отчислением из-за участия в группе ЛГБТ в соцсети. Роман Краснов устроил «воспитательную беседу» со студентом. «[Краснов] заявил, что я «порочу имя института», что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», – цитирует молодого человека ЕАН. По словам студента, его отправили собирать характеристики из школы и с места работы, на их основании будет приниматься решение о том, является он геем или нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

В Екатеринбурге мотоциклист сбил пешехода: погибли оба. / 19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Парки и скверы Екатеринбурга» вышли из рабочей группы по храму. Последнее заседание пройдет без них. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»