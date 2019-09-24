Ректор УрГЭУ Силин приравнял геев к экстремистам, исламистам, распространителям наркотиков и самоубийцам (ВИДЕО)

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, который в 2013-м чуть было не стал мэром Екатеринбурга, записал 13-минутное видеообращение (оно доступно пользователям YouTube только по ссылке), в котором еще раз объяснил, почему руководство вуза взъелось на первокурсника, заподозренного в гомосексуализме.

«Хочу всех успокоить: это обычная работа, размеренная жизнь одного из лучших экономических университетов страны… Когда я говорил о том, что неудивительно, что происходят различные события, и не всегда со знаком «плюс», я подразумеваю, что, живя в реальном мире, мы вынуждены отслеживать их, мы вынуждены мониторить социальные сети. На какой предмет и для чего? Чтобы предупредить наших студентов и обезопасить от возможного влияния тех течений, тех призывов, тех событий и тех лиц, которые призывают к эсктремизму, что связано с радикальным исламом, наркотиками, суицидами, и многими отрицательными явлениями», – путано объяснил Силин.

Ректор вуза заявил, что в университете были эксцессы, выявленные благодаря мониторингу в соцсетях. Однако в истории с первокурсником помогли неравнодушные студенты. «К нам поступила информация от студентов, а потом и от родителей, в отношении одного из студентов, фамилию называть не буду, он молодой человек, сирота, поступил только что на бюджет по особой квоте, надеюсь, учиться он будет хорошо. Информация такая, что он в открытую, представившись студентом нашего университета, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы считаем, что это недопустимо, недопустимо продвижение, популяризация. У каждого могут быть свои особенности, у каждого могут быть свои интересы. Но это не означает, что свои склонности или отклонения надо навязывать это другим. В университете это не принято и не будет принято сообществом. Я бы очень просил этого молодого человека и других не присоединять университет к своим проблемам вот в этом случае. Не считать, что кто-то вам дал право продвигать свою приверженность, возможно, как в этой ситуации, к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации либо тем паче связанными с радикальными течениями, экстремизмом, суицидами, наркотиками, и так далее. У вас есть особенности – они ваши, вы пришли учиться – учитесь», – заявил он.

По словам Силина, на студента, которого ректор заподозрил в гомосексуализме, никто не давил: «По моему поручению состоялся разговор, мы высказали свою просьбу настоятельную – прекратить присоединять свое имя и принадлежность к университету и продвигать это соответствующее сообщество. Никаких притеснений или иных действий в отношении него не было и не будет. К нему будет одно и предложение, и просьба, и требование: вам государство дало возможность учиться, так учитесь и старайтесь, получите профессию».

В своем спиче г-н Силин указал, что иногда мониторщики из ректората делают «осознанные вбросы», чтобы узнать мнение студентов по тому или иному поводу. «Отдельные люди решили поспекулировать на проблеме этого молодого человека. Если она есть, конечно. Это на их совести. Неудивительно, что в творческой среде есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации, я не берусь судить. В том числе и в системе образования. Есть это и в нашем университете. Но ровно до тех пор, пока это касается их лично и остается их личным делом. Никому недопустимо популяризировать свои личные проблемы», – заключил ректор.

Видеообращение Якова Силина

Екатеринбург, Елена Сычева

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