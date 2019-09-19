Новая версия от Силина: за студентом УрГЭУ следили, потому что он сирота

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова на следующей неделе встретится с ректором УрГЭУ Яковом Силиным, чтобы обсудить скандал из-за подписки студента на ЛГБТ-сообщество. Пока же она кратко с ним пообщалась, Силин заверил, что студента отчислять не будут.

Кроме того, как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе уполномоченного, ректор объяснил, почему за студентом следили в соцсетях: он сирота, рано лишился родителей. Мерзлякова в свою очередь отметила: приглядывать за бытом парня, который живет в своей квартире, правильно, но лезть в его личную жизнь не стоило.

Напомним, ранее Силин объяснял такой интерес к соцсетям студента тем, что он вступил в ЛГБТ-группу и на его странице обозначено, в каком вузе он учится. «[Популяризация] вот в этом. В том, что он это распространяет, подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает, как некий пример, что вот это – должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Личное дело – его. Это не должно привязываться к университету», – сказал он. Впрочем, все равно остается неясным, как руководство вуза увязало ориентацию парня, его подписки и тот факт, что у него нет родителей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

Екатеринбуржец в Крыму сорвался с 6-метровой скалы (ФОТО). / МЧС: водоснабжение в Верхнем Тагиле восстановлено. / Депутаты заксо откроют сезон 29 октября: Куйвашев расскажет им про деньги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»