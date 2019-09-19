Кто такой Роман Краснов, который хотел отчислить студента по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации

На Урале вспыхнул скандал, в эпицентре которого оказался проректор Уральского государственного экономического университета Роман Краснов. Он собирался отчислить студента за то, что заподозрил юношу в нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем внимание на молодого человека проректор обратил благодаря работе некой внутривузовской службы мониторинга – ее сотрудники «вычислили», что студент состоит в ЛГБТ-группе, что и возмутило Краснова.

Самому проректору 34 года. Как говорится в его официальной биографической справке на сайте УрГЭУ, в 2007 году Краснов окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В скобках указано, что будущий проректор получил красный диплом. В 2010-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Информационная защита социальных прав граждан в региональных СМИ».

Трудовой путь господина Краснова удивительно совпадает с трудовым же путем ректора УрГЭУ Якова Силина. На сайте вуза говорится, что с ноября 2010 года по май 2012 года Краснов был помощником директора департамента по внутренней и информационной политике аппарата полпреда президента в УрФО. Директором этого департамента в тот период был господин Силин. Затем Краснов поработал помощником главного федерального инспектора по Свердловской области, с мая по июнь 2012-го, тогда должность ГФИ занимал как раз Яков Силин. С июня 2012 по ноябрь 2012 Краснов стал советником руководителя администрации губернатора Свердловской области. Пост начальника занимал Яков Силин. С ноября 2012 по декабрь 2013, когда Силин был вице-губернатором, Краснов был советником заместителя главы региона. Также он был советником вице-премьера региона с декабря 2013 по декабрь 2015 – как раз в то время заместителем председателя правительства области был Яков Силин. В 2015-м последний получил пост ректора УрГЭУ, а Роман Краснов стал проректором – сначала по молодежным программам, затем – по социальной работе.

Однокурсники Краснова по журфаку рассказывают, что молодого человека часто отмечали преподаватели – он был из творческой семьи, и ему пророчили успехи на этом поприще. Однако, несмотря на красный диплом, он выбрал не журналистскую карьеру, а чиновничью. Впрочем, источники в полпредстве говорят, что никакими особенно ценными рабочими качествами будущий проректор не отметился, зато никогда не покидал рабочее место раньше своего руководителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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