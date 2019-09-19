В сети начался сбор подписей за отставку Силина с поста ректора из-за ЛГБТ-скандала

На сайте Change.org начался сбор петиций за отставку Якова Силина с поста ректора УрГЭУ из-за его высказывания о сообществах ЛГБТ.

«Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписи на сообщество в социальных сетях. Ректор, устроивший травлю студента, не должен руководить ВУЗом», – сообщается в тексте петиции. За первые два часа с момента создания петиции ее подписали около 200 человек.

Напомним, руководство вуза подтвердило, что студентам УрГЭУ запрещается состоять в ЛГБТ-сообществах. «[Популяризация] вот в этом. В том, что он это распространяет, подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает, как некий пример, что вот это – должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Личное дело – его. Это не должно привязываться к университету», – прокомментировал Якоб Силин.

Конфликт начался с того, что проректор Роман Краснов вызвал к себе студентта, который состоял в таком сообществе в соцсети и пообещал его отчислить. «Новый День» выяснил, что это за человек. Например, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Информационная защита социальных прав граждан в региональных СМИ».

Екатеринбург, служба информации

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