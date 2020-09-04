Яков Силин переизбран ректором УрГЭУ, несмотря на прошлогодний гей-скандал

Ректор УрГЭУ Яков Силин избран ректором Уральского государственного экономического университета на второй пятилетний срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, выборы ректора состоялись на конференции сотрудников и студентов. Кандидатов было всего двое – сам Яков Силин и проректор Роман Краснов. Оба кандидата отметили важность развития международных отношений, привлечение иностранных студентов, преподавателей и аспирантов, а также применение новейших и современных онлайн-технологий в образовательной среде, усиление работы в дистанционном формате.

Большинство делегатов – 85 человек – путем тайного голосования выбрали Якова Силина.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года УрГЭУ оказался в центре скандала. Выяснилось, что в вузе работает специальная служба мониторинга морального облика учащихся: одному из студентов пригрозили отчислением из-за участия в группе ЛГБТ в соцсети. Проректор Роман Краснов устроил «воспитательную беседу» со студентом. Резонанс был столь велик, что о возможной репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, спросили у Кремля. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил: «Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим». Однако в интернете запустили сбор подписей под петицией за отставку ректора Якова Силина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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