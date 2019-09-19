Пресс-секретарь Путина не считает опасным для России ЛГБТ-скандал в УрГЭУ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не считает, что стране грозит какой-то репутационный ущерб из-за скандала в УрГЭУ, где студента собирались отчислить по подозрению в гомосексуализме.

Отвечая на вопрос о том, знают ли об этой истории в Кремле и не видят ли некой репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, Песков заявил: «Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим», – сообщает РИА «Новости». Дмитрий Песков также добавил, что за комментариями по этой теме все-таки следует обращаться не в Кремль, а непосредственно к вузу или в Министерство образования.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт начался с того, что проректор УрГЭУ Роман Краснов вызвал к себе студента, который состоял в ЛГБТ-сообществе в соцсети, и пообещал его отчислить. Затем руководство вуза подтвердило, что студентам УрГЭУ запрещается состоять в ЛГБТ-сообществах, если в их профиле указано их место учебы, так тем самым они якобы «привязывают» вуз к гей-тематике. Сегодня на сайте Change.org начался сбор подписей под петицией за отставку ректора УрГЭУ Якова Силина из-за его высказывания о сообществах ЛГБТ. На момент публикации новости ее подписали 829 человек.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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