Ради показного патриотизма свердловских школьников заставят загадить окружающую среду

Завтра в Екатеринбурге пройдет очередная акция с запуском воздушных шаров. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, авторы сомнительной с точки зрения экологии затеи – департамент молодежной политики и региональный центр патриотического воспитания. Акцию назвали «единым часом духовности «Голубь мира».

«Участниками станут школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования, высших учебных заведений, работающая молодежь – они запустят в небо белые, синие и красные воздушные шары с бумажными голубями, на которых будут написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», – говорится в сообщении ДИПа.

Между тем эксперты уже неоднократно заявляли, что подобные запуски шаров не несут ничего хорошего для окружающей среды. Особенно в Свердловской области, которая и без этого регулярно оказывается на дне экологических рейтингов.

Ранее Министерство природных ресурсов Российской Федерации выступало за запрет запуска шаров. По мнению специалистов, такая традиция способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.

«Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо – выпускание в небо ярких воздушных шаров, не такое уж и безобидное. Шары загрязняют самые отдаленные и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Превратившись в мусор, они годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, путаясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих. Призываю организаторов мероприятий не использовать воздушные шары, ведь чтобы сплотить людей, существует множество безопасных альтернатив – высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшит экологическую обстановку в целом», – ранее говорил директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной.

Его поддержал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. «С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», – заявлял он.

Добавим, что Екатеринбургская епархия регулярно устраивает акции, которые по-настоящему воспитывают в детях патриотизм и духовность. Так, православные скауты приходят на кладбища и расчищают от бурьяна и мусора могилы фронтовиков.

Екатеринбург, служба информации

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