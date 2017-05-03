Православные скауты устроили субботник на кладбище (ФОТО, ВИДЕО) / Могилы находятся в жутком, запущенном состоянии

Публикации за 03.05.17

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В Екатеринбурге православные скауты устроили субботник на Ивановском кладбище. Дети и подростки прибирали могилы, засыпанные старой листвой и мусором. Организаторы субботников преследуют сразу несколько целей – привести в порядок захоронения и узнать что-то новое об истории города по судьбам покоящихся в земле екатеринбуржцев.

Ивановское кладбище – одно из самых старых в Екатеринбурге. Первые захоронения датируются началом XIX века. Новых могил тут почти не появляется, если только к старым подхоранивают недавно умерших родственников тех, кто давно покоится в этой земле. Здесь погребены революционеры и белогвардейцы, церковники и партработники, свободные художники и лауреаты сталинских премий, православные, мусульмане и атеисты. Тут же находятся могила и памятник Павлу Бажову.

А прямо напротив захоронен один из участников расстрела царской семьи Петр Ермаков.

Также тут есть могилы двоих походников из тургруппы Дятлова.

Несмотря на такое обилие известных персон, на Пер-Лашез Ивановское кладбище не похоже – оно находится в очень запущенном состоянии. На многих надгробиях уже не разобрать имен, железные памятники проржавели насквозь, деревянные кресты сгнили и покосились. Территория порядком замусорена, опавшую листву не убирают, а деревья, которые растут между могилами, не подрезают.

Исправить ситуацию решили местные скауты из «Братства православных следопытов». Как объяснил их предводитель Всеволод Кривцов, субботники на кладбищах дети и подростки проводят уже не в первый раз. На Первомай уборку устроили на Широкореченском кладбище. Теперь переместились сюда. Перед Днем Победы решили очистить участок рядом с могилой героя Советского Союза Ахмадуллы Ишмухаметова. Правда, пока скауты не знают его истории, но в том числе для этого они и затеяли субботник – и навести порядок, и узнать что-то новое о Екатеринбурге-Свердловске через судьбу его жителей. Согласно данным из свободных источников, майор Ишмухаметов командовал мотострелковым батальоном и отличился в боях при освобождении Львова (Западная Украина) летом 1944-го.

«Его стрелки в составе передового отряда ворвались в город первыми. Поддерживаемые огнём танков, бойцы выбивали из чердаков и подвалов зданий засевших там немецких автоматчиков и снайперов и расчищали вместе с саперами и разведчиками путь для танков. Батальон Ишмухаметова, прорвавшись вместе с танкистами к центру города, за три дня боев уничтожил из противотанковых ружей и гранатами 6 «пантер», 3 «тигра», 4 пушки, 10 пулемётов, более 300 вражеских солдат и офицеров, около 100 гитлеровцев захватил в плен. Раненный в голову, комбат продолжал командовать батальоном до полного освобождения Львова», – говорится в статье об Ахумадулле Ишмухаметове на «Википедии».

Как пояснил NDNews.ru Всеволод Кривцов, что в ближайшее время субботники продолжатся – скауты приглашают всех неравнодушных горожан присоединиться к ним.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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