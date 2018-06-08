Обустроить Ивановское кладбище к ЧМ-2018 предлагали еще два года назад, но безуспешно (ФОТО)

Облик Ивановского кладбища к началу ЧМ-2018 по футболу мог бы быть совсем другим, если бы городские власти внимательнее относились к общественным инициативам. Еще два года назад группа энтузиастов подготовила проект превращения заброшенного некрополя в ухоженный туристический объект, но дальше презентации дело не пошло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект реконструкции кладбища был представлен на выставке «Иннопром-2016». Авторы идеи предложили провести на территории кладбища субботник, установить урны, создать дорожно-тропиночную сеть, продумать освещение, разработать туристический маршрут с рассказом обо всех уральских знаменитостях, похороненных на Ивановском кладбище. Кроме того, было предложено создать колумбарий. Теперь уже бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оценил проект достаточно высоко и обещал посильную помощь – например, прийти на субботник. Но в итоге проект так и не был реализован.

Один из соавторов проекта, Антон Якубов-Цариков, рассказал, что после презентации концепции имело смысл проработать проект детально, вплоть до сметной документации, и уже под окончательный вариант искать инвесторов. Но осуществить все это у энтузиастов пока не было возможности.

Напомним, в этом году незадолго до начала ЧМ-2018 горожане вновь подняли в соцсетях проблему состояния кладбища. Они писали, что территория запущена, не охраняется, на ней хозяйничают бездомные и наркоманы, повсюду валяются шприцы и фунфырики. За многими могилами никто не ухаживает, на некоторых надгробиях уже не разобрать имен, железные памятники проржавели насквозь, деревянные кресты сгнили и покосились. В мае силами волонтеров был проведен субботник, но этим дело и ограничилось.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Ивановское кладбище – одно из самых старых в Екатеринбурге. Первые захоронения датируются началом XIX века. Новых могил тут почти не появляется, если только к старым подхоранивают недавно умерших родственников тех, кто давно покоится в этой земле. Здесь погребены революционеры и белогвардейцы, церковники и партработники, свободные художники и лауреаты сталинских премий, православные, мусульмане и атеисты. Тут же находятся могила и памятник Павлу Бажову.

Несмотря на такое обилие известных персон, на Пер-Лашез Ивановское кладбище не похоже – оно находится в очень запущенном состоянии. Территория порядком замусорена, опавшую листву не убирают, а деревья, которые растут между могилами, не подрезают.

Екатеринбург, служба информации

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