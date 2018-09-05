«Не выпускайте их в небо!» В России хотят запретить воздушные шары

Минприроды России предлагает ограничить запусков шаров на массовых мероприятиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива принадлежит руководителям дальневосточных особо охраняемых природных территорий: Кроноцкого (Камчатский край) и Магаданского (Магаданская область) заповедников, национального парка «Земля леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Заповедное Приамурье» (Хабаровский край).

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», – заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой частью любого праздника или мероприятия, приуроченного к памятным датам и экологическим акциям в России, отмечают в ведомстве. По мнению экспертов, такая традиция способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.

По словам директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка, его сотрудники неоднократно зафиксировали случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и даже наземных млекопитающих, обитающих на побережье, в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением.

«Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо – выпускание в небо ярких воздушных шаров, не такое уж и безобидно, – поддерживает коллегу директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной. – Шары загрязняют самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, путаясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих. Призываю организаторов мероприятий не использовать воздушные шары, ведь чтобы сплотить людей существует множество безопасных альтернатив – высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшит экологическую обстановку в целом».

Гелиевые шары способны улететь на расстояние более 80 км от того места, где были выпущены, отмечают специалисты, разлагаются около 4 лет.

Москва, Игорь Юров

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