Варварский ритуал. Считаем, сколько раз в 2018 году в Екатеринбурге запускали в небо воздушные шары (ФОТО)

В Свердловской области в честь разного рода мероприятий и дат регулярно проводят запуски воздушных шаров в небо. Экологи неоднократно объясняли, как губительно сказывается это на фауне. Даже федеральные чиновники признавали опасность подобных развлечений. Но Средний Урал упорно продолжает следовать устаревшим традициям. «Новый День» посчитал, сколько массовых запусков воздушных шаров прошло в Екатеринбурге в 2018 году.

В марте жители Екатеринбурга, которые выступали против сноса телебашни, собрались на акцию, чтобы обнять недострой. Этого им сделать не удалось, но после собравшиеся скучковались у подножия башни и выпустили в небо синие и белые воздушные шары, скандируя: «Раз, два, три – башня, живи!», «Не дадим!» и «Спасем башню!».

В конце того же месяца жители Екатеринбурга почтили память погибших на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ‒ тогда белые шары запускали у памятника Татищеву и де Геннину, на улице Вайнера, у школы № 75.

В начале апреля в городе прошел митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. На площади Обороны собрались, по разным данным, от полутора до трех тысяч человек. Организаторы раздавали им красные воздушные шары, часть из которых участники протестной акции также запускали в небо.

В том же месяце прошла акция «Зажги синим» в поддержку детей, страдающих аутизмом, ‒ 2 апреля на Плотинке организовали танцевальный марафон, участники которого после завершения программы отпускали в небо синие воздушные шары.

Тем же ритуалом отметили в Екатеринбурге и День космонавтики. На Плотинку 12 апреля, как всегда, привели школьников, раздали им воздушные шары разных цветов, а после велели детям отпускать их в атмосферу.

В мае тоже было несколько «запусков». Так, 7 мая Свердловский колледж искусств и культуры проводил акцию «Голуби мира», посвященную Дню Победы, ‒ возле здания в проезде Решетникова, 5, учащиеся ссуза вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны запускали в небо белые воздушные шары и бумажных голубей. В сам праздничный день, 9 мая, аналогичная акция проходила и в одном из районов Екатеринбурга.

Летом подобных массовых акций в Екатеринбурге не проводилось. Но осенью они возобновились. В сентябре департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый Ольгой Глацких, и региональный центр патриотического воспитания провели «Единый час духовности «Голубь мира». Его участники запускали в небо воздушные шары, которые потом облепили деревья на Плотинке.

В ноябре в честь Дня народного единства в ДИВСе прошел фестиваль силовых видов спорта, который также завершился патриотическим флешмобом ‒ участники запустили в небо воздушные шары в цветовой гамме российского триколора.

Напомним, в этом году руководители российских заповедников написали обращение в адрес главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой запретить акции с запуском воздушных шаров. «С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», – заявил тогда глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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