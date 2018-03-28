В Екатеринбурге скорбят о жертвах пожара в кемеровском торговом центре (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге люди продолжают вспоминать жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Весь день люди несли все новые свечи, цветы, игрушки к стихийному мемориалу на площади Труда. Мемориалы были организованы еще в нескольких точках города.

К вечеру в нескольких точках Екатеринбурга люди запускали белые шары в небо – у памятника Татищеву и де Геннину, на улице Вайнера, у школы № 75.

Дети и их учителя почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, вчера днем в Екатеринбурге прошел траурный митинг у фонтана «Каменный цветок», а у памятника Ленину молодой человек стоял в одиночном пикете с требованиями раскрыть всю правду у страшном пожаре в «Зимней вишне».

Траурный митинг

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.03.18

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