В Кемерове стартовал суд по делу о пожаре в «Зимней вишне»: принято первое решение

Спустя более года после жуткого пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начались судебные слушания по уголовному делу о гибели 60 человек. На скамье подсудимых 7 человек, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Дело рассматривает Заводской районный суд, однако первое заседание проходит в суде Ленинского района из-за отсутствия подходящего зала, способного вместить всех желающих. По данным местных СМИ, на заседание пришли около 80 человек, среди которых родственники погибших при пожаре и журналисты.

В качестве обвиняемых привлечены гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор компании-собственника ТРЦ – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется в вину ч.3 ст.238 и ч.3 ст.219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Полозиненко и Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ, Антюшин – по ч. 3 ст. 238 УК РФ, Генин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ходе судебного процесса планируется допросить около 600 человек – потерпевших, экспертов, подсудимых и их адвокатов. Об этом ранее сообщил судья Заводского райсуда Николай Быданцев.

Суд уже принял первое решение, отказав адвокатам обвиняемых в возвращении дела в прокуратуру. Защита настаивала на том, что обвинительное заключение нужно вернуть, поскольку в нем нет переченя свидетелей и экспертов, которых защита заявляла для допроса в суде на этапе расследования. Суд посчитал, что правовые и фактические основания для возвращения дела прокурору отсутствуют, передает ТАСС решение судьи.

Во время судебного заседания прокурор обвинил главу компании-владельца «Зимней вишни» Юлию Богданову в создании преступной группы. По мнению стороны обвинения, группа было создана с целью нарушения требований пожарной безопасности и получения наживы. По версии прокурора, Богданова распределяла роли между участниками этой преступной группы, чтобы создавать видимость соответствия тем требованиям пожарной безопасности, которые должны быть по закону. В числе участников названы Надежда Судденок и Георгий Соболев. Они, по мнению обвинения, знали о неисправностях системы пожарной безопасности, но игнорировали данный факт с целью получения прибыли.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

После пожара было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них проходят чиновники, в том числе бывший глава областного управления МЧС Александр Мамонтов, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, замначальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в ТРЦ. Всего фигурантами четырех дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они заключены под стражу.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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