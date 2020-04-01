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Среда, 1 апреля 2020, 10:39 мск

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Выданному Польшей собственнику «Зимней вишни» предъявили обвинение после проверки на коронавирус

Скриншот видео СКР

Следователи предъявили обвинение собственнику сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, экстрадированного на прошлой неделе в Россию из Польши. Экс-главе компании «Кемеровский кондитерский комбинат, владевшей «Зимней вишней», предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает Следственный комитет. Обвиняемого допросили в присутствии защитника. Ему может грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку на сумму 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам. За мзду его компания смогла осуществить реконструкцию торгового центра без каких-либо разрешительных документов и в нарушение утвержденного проекта, предусматривающего установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В итоге системы пожаротушения так и не были смонтированы.

Комкова со своей стороны проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности, отметили в ведомстве. «Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек», – подчеркнули в СКР.

После пожара Вишневский сбежал из России. Суд арестовал его заочно. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. Как выяснило следствие, Вишневский продолжил строительный бизнес в Испании, а «на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество», отмечается в сообщении.

В марте прошлого года его задержали в Польше. Спустя год, 24 марта 2020 года, предприниматель был выдан России. Обвиняемого передали сотрудникам УФСИН России по Калининградской области, после чего Вишневского поместили в 14-дневный карантин в один из СИЗО Калининграда из-за ситуации с пандемией коронавируса. У бизнесмена взяли тест на наличие COVID-19. После получения отрицательного результата следователи предъявили ему обвинение.

СКР также сообщает, что следствие «приняло меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании» для возмещения причиненного ущерба.

Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

После пожара было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них проходят чиновники, в том числе бывший глава областного управления МЧС Александр Мамонтов, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Всего фигурантами четырех дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они были заключены под стражу.

Кемерово, Ольга Панфилова

Кемерово. Другие новости 01.04.20

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