Суд выпустил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова принял решение отпустить из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне». Судья изменил меру пресечения Игорю Полозиненко, Александру Никитина, Сергею Генину и Андрею Бурсину с заключения под стражу на запрет определенных действий. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Как отметил судья, обвиняемые будут освобождены из-под страны после истечения предыдущих решений суда о продлении ареста. Трое фигурантов дела выйдут на свободу 26 октября, Бурсин – 6 декабря, сообщает РИА «Новости»

Гособвинитель объяснил свое ходатайство тем, что пребывание под стражей обвиняемых по нетяжким статьям, под которые, по мнению обвинения, не подпадают действия этих фигурантов, более чем на шесть месяцев по закону не допускается.

Остальным четырем обвиняемым по делу «Зимней вишни» – Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву, Сергею Антюшину – срок ареста продлен до 26 января.

Суд по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая 2019 года. В качестве обвиняемых привлечены гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор компании-собственника ТРЦ – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в торговом центре.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется в вину ч.3 ст.238 и ч.3 ст.219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Полозиненко и Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ, Антюшин – по ч. 3 ст. 238 УК РФ, Генин и Бурсин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

После пожара было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них проходят чиновники, в том числе бывший глава областного управления МЧС Александр Мамонтов, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Всего фигурантами четырех дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они были заключены под стражу.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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