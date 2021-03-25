Тулеев допустил пожог в качестве причины пожара в «Зимней вишне»

Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев считает, что причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» мог стать поджог. Об этом бывший губернатор написал в своем Instagram.

«По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», – написал Тулеев.

По словам экс-губернатора, здание ТЦ было «словно специально выстроенная ловушка». «Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? – задается вопросом Тулеев. – Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым еще больше раздувая пламя. … Следственные органы дадут ответы».

Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

После пожара было возбуждено четыре уголовных дела. К уголовной ответственности привлечены 15 человек. «В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменило фигурантам такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество», – сообщается на сайте СКР.

Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, он возглавлял регион с 1997 года.

Кемерово, Зоя Осколкова

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