От пяти до 14 лет колонии: суд огласил приговоры по первому делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых оказались восемь человек, в том числе двое пожарных. Сроки наказания для обвиняемых составили от пяти до 14 лет лишения свободы.

Самое суровое наказание – 14 лет лишения свободы – получила гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ «Зимняя вишня) Юлия Богданова. Суд признал ее виновной двум статьям УК РФ – в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219). Гособвинение просило для Богдановой 14,5 лет лишения свободы. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, состояния здоровья, частичного признания вины и возмещения ущерба 18 потерпевшим.

Технический директор ОАО «ККК» Георгий Соболев получил 11 лет колонии по тем же статьям, которые вменялись Богдановой.

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам колонии. Суд признал ее виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности.

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин признан судом виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК). Следствие сочло, что он не включил систему оповещения о пожаре. Суд согласился с этим. Антюшин получил 8 лет колонии.

Руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей противопожарную систему в ТРЦ, Игорь Полозиненко приговорен к 6,5 года колонии. Сотрудника той же компании, инженер противопожарной системы Александр Никитин осужден на 5,5 года колонии. Оба признаны виновными в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Суд признал начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина виновными в халатности при тушении пожара, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК). Они приговорены к пяти и шести годам лишения свободы соответственно.

Согласно материалам следствия, Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалам, проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Пожарные наткнулись на закрытую дверь, им пришлось вернуться. Таким образом, было потеряно время. Бурсин, по версии следствия, «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара».

Пожарных взяли под стражу в зале суда, поскольку ранее мера пресечения в отношении них была изменена с ареста на запрет определенных действий, передает корреспондент ТАСС.

Добавим, все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 29.10.21

Два человека погибли, трое детей оказались в больнице после пожара в Якутии. / Во Франции в изнасиловании впервые обвинили порноактеров. / Жительница Таиланда перерезала страховочные тросы маляров-высотников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»