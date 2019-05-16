Только одна из семи подсудимых по делу «Зимней вишни» частично признала вину

Гендиректор ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок на первом заседании суда по делу о пожаре в торговом центре частично признала вину в нарушении правил пожарной безопасности. Еще четверо подсудимых отвергли обвинение, остальные двое фигурантов предпочли не отвечать на соответствующий вопрос судьи.

Судденок заявила в суде, что ее вина в том, что она «упустила контроль за стопроцентным посещением сотрудниками инструктажа». Она признала, что «не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях», сообщает ТАСС.

Глава компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин заявили, что не признают вины.

Руководитель компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова и технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев оказались не готовы сформулировать свое отношение к предъявленным обвинениям, уточняет «Интерфакс».

В суде сегодня рассматривается по существу первое из четырех уголовных дел о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Трагедия произошла 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра в игровой зоне. Всего фигурантами четырех дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они арестованы.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 16.05.19

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