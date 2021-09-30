Суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово признал виновными всех фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Всего на скамье подсудимых оказались восемь человек, в том числе двое пожарных.

По словам судьи Николая Быданцева, была установлена виновность всех фигурантов: гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок; технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева; гендиректора комбината Юлии Богдановой; руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко; сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитин; сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина; начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина; начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Судденок, Соболева и Богданову обвинили в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219).

Полозиненко и Никитину также предъявлены обвинения в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Антюшину вменяется в вину «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238). Следователи считают, что он не включил систему оповещения о пожаре.

Генина и Бурсина обвинили в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 293). Первый направил подчиненных по длинному пути к кинозалам, проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Пожарные наткнулись на закрытую дверь, им пришлось вернуться. Таким образом, было потеряно время. Бурсин, по версии следствия, «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара».

Страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Кемерово, Зоя Осколкова

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