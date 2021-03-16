В России появился южноафриканский штамм коронавируса

В России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что было собрано 8 159 образцов, которые были отправлены на молекулярно-генетический мониторинг. В основном материал для исследования брали у вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», – говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что первый случай заражения получающим сегодня распространение наиболее заразным британским штаммом коронавируса в России был выявлен в конце прошлого года. Радует, что распространения в России этого штамма не зафиксировано. Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце 2020 года.

Известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших коронавирусом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.21

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