Перед судом предстанут семь обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове направлено в суд. Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По обвинению в нарушении пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ) перед судом предстанут директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор указанного общества Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок.

Также обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ предъявлено двум сотрудникам ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину. Охранник ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергей Антюшин обвиняется в оказании небезопасных услуг (ч.3 ст.238 УК РФ), а начальника караула пожарной части №2 1 отряд ФПС по Кемеровской области Сергея Генина обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.293 УК РФ).

Из обвинительного заключения следует, что 25 марта 2018 года на 4 этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в результате замыкания электропроводки возник пожар. Огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами, а тушение было невозможным из-за допущенных обвиняемыми нарушений.

«В результате допущенных указанными лицами нарушений правил пожарной безопасности, тушение возгорания стало невозможным. Система пожаротушения не была подключена к сигнализации, что не позволило ей функционировать, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии. Кроме того, лица в чьи обязанности входило открыть эвакуационные выходы, организовать вывод из опасного места людей, а также осуществлять их спасение, имея реальные возможности для этого, не предприняли необходимые действия», – говорится в документе.

Но есть и другой фигурант. Как писал «Новый День», бывший глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, владевшей сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня», в конце марта был задержан в Польше. Ранее бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Вишневского обвиняют в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2014 годах бизнесмен при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку, которая «предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», сообщал СКР.

Следствие выявило «множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности» со стороны владельца ТРЦ и отдельных его сотрудников.

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Вред здоровью различной степени тяжести получили 147 человек. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 12.04.19

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