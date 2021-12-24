Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет колонии по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова огласил приговоры по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Бывшая глава управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова признана виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями и приговорена к 18 годам колонии общего режима, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, Комковой назначен штраф в размере 80 млн рублей. Ее сын Эдуард Комков признан виновным в получении взятки. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и назначил 70-миллионный штраф.

Суд признал также виновным директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств. Он получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 70,5 млн рублей..

Заместитель Комковой Светлана Шенгерей приговорена к 7 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Согласно материалам суда и следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе со своим сыном и Чередниченко получили взятку в 7 млн рублей от собственника «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. За мзду его компания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» смогла осуществить реконструкцию торгового центра без каких-либо разрешительных документов и в нарушение утвержденного проекта, предусматривающего установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В итоге системы пожаротушения так и не были смонтированы.

Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, сообщает СКР. Комкова со своей стороны проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности, отметили в ведомстве. «Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», – подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, 29 октября этого года заводский районный суд Кемерова вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых предстали восемь человек, в том числе двое пожарных. Сроки наказания для обвиняемых составили от пяти до 14 лет лишения свободы.

Самое суровое наказание – 14 лет лишения свободы – получила гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ «Зимняя вишня) Юлия Богданова. Суд признал ее виновной двум статьям УК РФ – в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 219).

Страшный пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Кемерово, Наталья Петрова

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