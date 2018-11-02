Фестиваль боевых искусств в Екатеринбурге остался без столичных звезд

Звездные артисты Михаил Галустян, Александр Ревва и Михаил Пореченков не приедут в Екатеринбург на празднование Дня народного единства. Об этом «Новому Дню» сообщили организаторы окружного фестиваля боевых искусств, куда были приглашены актеры. Вместо них перед публикой выступят олимпийские чемпионы по борьбе, самый известный из них – депутат Госдумы и герой России Александр Карелин.

Напомним, спортивный праздник пройдет 4 ноября во Дворце игровых видов спорта. С 10 часов утра здесь начнутся соревнования по силовым видам спорта – мас-рестлинг, армрестлинг, перетягивание каната, гиревой спорт, силовой экстрим.

В полдень на площадке возле центрального входа ДИВС стартует развлекательная программа: фестиваль граффити, сет от лучших городских ди-джеев, ярмарка народного промысла, казачьи молодецкие состязания, презентация клуба исторического фехтования и реконструкции, танцевальная битва и первенство по виртуальным единоборствам UFC (на приставках PlayStation4). В это время в холле ДИВСа будет проходить сдача норм ГТО, начнет работу выставка спортивной экипировки.

В 15:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Зрители увидят парад спортсменов, барабанное шоу Давлет Хана, акробатическое шоу Банкай и исполнение гимна России академическим хором Уральского федерального университета. В 15:30 начнутся финальные спортивные поединки. Завершится фестиваль около 18:00 флешмобом – участники запустят в небо воздушные шары в цветовой гамме российского триколора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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