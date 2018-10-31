В День народного единства добавят драйва и столичных звезд

День народного единства в Екатеринбурге будет спортивным и молодежным. Центральным местом праздника в этом году станет Дворец игровых видов спорта, где пройдет фестиваль боевых искусств и масса других активностей. В развлекательной программе примут участие столичные гости – олимпийский чемпион Александр Карелин, актеры Михаил Галустян, Александр Ревва и Михаил Пореченков.

«Мы рассчитываем, что на праздник придет много молодежи. Атмосферу в ДИВСе будут задавать лучшие ди-джеи города. Будет много интересного: выставка военной техники, выставка спортивной экипировки, мастер-класс по граффити, шоу барабанов. Любой желающий сможет сдать нормы ГТО. В этот же день пройдет чемпионат Уральского федерального округа по рукопашному бою. Спортивные площадки также будут организованы УрФУ и Русской медной компанией», – сообщила сегодня на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Вице-губернатор региона Павел Креков уточнил, что спортивный фестиваль в День народного единства организован на федеральные деньги – затраты составили порядка 4 миллионов рублей. Деньги на остальные мероприятия были заранее заложены в областном бюджете. Так, 4 ноября в Екатеринбурге на площади Труда пройдет традиционный праздничный митинг-концерт. Во Дворце народного творчества состоится фестиваль национальных культур – там запланировано дефиле национальных костюмов от современных дизайнеров и различные мастер-классы по народному промыслу. В мультимедийном парке «Россия – моя история» второй год подряд пройдет церемония вступления подростков в ряды движения «Юнармия».

Кроме того, ежегодно в День народного единства проходит общегородской крестный ход, который обычно возглавляет митрополит Кирилл. Маршрут верующих будет пролегать от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови с двумя остановками для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда. Как сообщил на пресс-конференции иерей Даниил Рябинин, в прошлом году в молитвенном шествии приняли участие 60 тысяч человек. Представитель церкви надеется, что в этом году участников будет не меньше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

Три игрока «Автомобилиста» вызваны в сборную России. / Судьба Поросенкова лога будет зависеть от решения РПЦ по царским останкам. / Аэропорт Кольцово обновил расписание: добавились Омск, Челябинск и Тараз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»