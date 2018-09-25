После патриотической акции Глацких деревья на Плотинке завешаны мусором (ФОТО)

На прошлой неделе в Историческом сквере прошел т. н. единый час духовности «Голубь мира». Его проводили департамент молодежной политики Свердловской области, который возглавляет Ольга Глацких, и Региональный центр патриотического воспитания.

Участники – школьники, учащиеся ссузов, студенты вузов и работающая молодежь – запускали в небо воздушные шары с бумажными голубями, на которых написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Несмотря на то, что акция вышла довольно немногочисленной, организаторы сумели-таки подгадить природе – неделю спустя на деревьях в историческом сквере болтаются те самые голуби и сдувшиеся воздушные шары. Неизвестно, хватит ли духовности и патриотизма у организаторов, чтобы убрать за собой мусор, который загрязняет окружающую среду.

Екатеринбург, служба информации

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