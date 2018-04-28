День Победы в районе Академическом отметят 8 мая

В Академическом традиционно проведут свой парад Победы, который пройдет накануне общегородского, 8 мая. Также в районе организуют свой концерт, акцию «Вахта памяти» и фейерверк. А 9 мая жители района смогут поехать на празднование в центр.

Традиции проводить свой парад в Академическом уже не первый год. Для жителей устраивают праздник 8 мая, чтобы на следующий день они могли поехать на основные торжества в честь Дня Победы в центр Екатеринбурга.

Поскольку в этом году выходной на 9 мая будет только один, организаторы решили устроить альтернативный праздник в Академическом вечером 8 мая. Как пишет портал района akademekb.ru, в этом году пройдет шествие Бессмертного полка, акция «Живая Георгиевская лента», акция «Вахта памяти» и концерт. Также вечером покажут авиашоу, после чего в небо запустят воздушные шары. На сцене выступят оркестр ЦВО и танцевальные коллективы Академического. Расписание мероприятий на 8 мая можно посмотреть на сайте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

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