Прокуратура заявила, что СКР не проводил проверку в департаменте Глацких (ДОКУМЕНТ)

Следственное управление СКР по Свердловской области не проводило проверочных мероприятий по факту расходования бюджетных средств департаментом молодежной политики под руководством Ольги Глацких.

Такое заявление содержится в ответе областной прокуратуры на запрос, направленный екатеринбургским штабом Навального. «На этой неделе нам пришёл ответ. Полная версия прикреплена ниже, но мы всё же перескажем его в двух тезисах: 1. Проверочные мероприятия в Следственном комитете не проводились, так как «отсутствуют основания для их проведения».

2. Прокуратура проведёт внеплановую проверку в Министерстве финансов по факту неэффективного расходования средств департаментом молодёжной политики области», – сообщается на странице штаба в соцсети.

Напомним, в начале ноября пресс-служба СУ СКР по Свердловской области заявила, что такая проверка будет. «Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», ‒ говорилось в сообщении СКР (речь в сообщении может идти о депутате заксо Александре Серебренникове, совладельце отеля – прим. ред.). Но очень скоро сообщение о проверке с сайта СКР исчезло.

Добавим, что за несколько дней до Нового года Ольга Глацких приняла решение уволиться из правительства. «Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня», – заявила бывшая гимнастка, прославившаяся фразой «Государство не просило вас рожать».

Екатеринбург, служба информации

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