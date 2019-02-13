Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких решила снова заняться художественной гимнастикой

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая пост после прошлогоднего скандала из-за заявления «Государство не просило вас рожать», объявила о возвращении в спорт.

На своей странице в фейсбуке экс-чиновница рассказала, что проведет турнир по художественной гимнастике под названием «Ты сможешь сам» в Нижнем Тагиле. «Мы приняли нестандартное решение – пригласить в качестве почетных гостей чемпионов из других видов спорта. Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова», ‒ написала Глацких.

Напомним, гимнастка оскандалилась после встречи с подростками Кировграда, которым заявила, что «государство вам ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать». За несколько дней до Нового года Ольга Глацких приняла решение уволиться из правительства. «Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня», – пояснила бывшая гимнастка.

Ранее, в начале ноября 2018-го, пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщила, что проведет проверку деятельности Глацких. «Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», ‒ говорилось в сообщении СКР (речь в сообщении может идти о депутате заксо Александре Серебренникове, совладельце отеля, – прим. ред.). Но очень скоро сообщение о проверке с сайта СКР исчезло.

Впоследствии, впрочем, выяснилось, что следственное управление СКР по Свердловской области не проводило проверочных мероприятий по факту расходования бюджетных средств департаментом молодежной политики под руководством Ольги Глацких. Об этом заявили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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