Советник ректора УрФУ Олег Гущин возглавил департамент молодежной политики вместо Глацких

В департаменте молодежной политики Свердловской области официально сменилась власть, но с приставкой «врио».

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики, указом губернатора на должность заместителя директора ведомства назначен советник ректора УрФУ Олег Гущин. На период отстранения Ольги Глацких, прославившейся на всю страну фразой «государство не просило вас рожать», он будет исполнять обязанности руководителя.

Напомним, что Гущин уже занимал пост директора департамента молодежной политики ‒ с 1999 до 2010 года, пока его не уволил тогдашний губернатор Александр Мишарин с формулировкой «в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы». На кафедре УрФУ новый руководитель ведомства как раз преподает курс «Государственная молодежная политика Российской Федерации».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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