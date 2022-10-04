Коллективу уральского института РАНХиГС представили нового директора (ФОТО)

Руководителем Уральского института управления – филиала РАНХиГС назначен Олег Гущин, ранее работавший директором департамента молодежной политики Свердловской области. Сегодня, 4 октября, ректор академии Владимир Мау представил коллективу филиала нового руководителя.

«Владимир Мау подчеркнул, что сегодня перед Уральским институтом управления стоят новые важные образовательные, научные, исследовательские задачи. Он выразил уверенность, что филиал усилит позиции в подготовке высокопрофессиональных управленческих кадров для государственного, общественного и бизнес-секторов», – сообщили в пресс-службе вуза.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября стало известно, что теперь уже бывший директор института Руслан Долженко покидает свой пост. Долженко возглавлял вуз с конца 2019 года и за это время отметился многочисленными скандалами. Напомним, бывший директор ставил цель превратить академию в фабрику образовательных услуг, потребовав от профессоров конвертировать научную деятельность в коммерцию. Недовольных он увольнял, что вызвало возмущение сотрудников вуза. С 2020 года коллектив писал на Долженко жалобы в правоохранительные органы и бойкотировал его концепцию развития вуза. Конфликт удалось замять только после визита в уральский филиал директора по региональному развитию РАНХиГС Дмитрия Федорищева.

Олег Гущин – кандидат социологических наук, доцент, государственный советник III класса. Ранее занимал пост директора департамента молодежной политики Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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