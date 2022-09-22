Руслан Долженко уходит с поста директора уральского института РАНХиГС

В Уральском институте Российской академии госслужбы меняется руководство. Директор вуза Руслан Долженко написал заявление об увольнении, сообщил источник «Нового Дня».

Долженко возглавлял вуз с конца 2019 года и за это время отметился многочисленными скандалами. Как ранее писал «Новый День», бывший директор ставил цель превратить академию в фабрику образовательных услуг, потребовав от профессоров конвертировать научную деятельность в коммерцию. Недовольных он увольнял, что вызвало возмущение сотрудников вуза. С 2020 года коллектив писал на Долженко жалобы в правоохранительные органы и бойкотировал его концепцию развития вуза. Конфликт удалось замять только после визита в уральский филиал директора по региональному развитию РАНХиГС Дмитрия Федорищева.

Руслан Долженко также не раз попадал в скандальные ситуации из-за странных видеороликов. Когда во время пандемии вуз перешел на дистанционную форму обучения, директор заявил: «Лекции – фуфло, они не передают знания, они не передают опыт». Прошлой осенью в презентационном ролике академии Долженко сравнивал абитуриентов с помесью Мефистофеля и Ведьмака, а в феврале в его соцсетях обнаружилось видео пикантного содержания, впоследствии в вузе заявили, что аккаунт директора института был взломан.

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