«Диванчик, туалет, винишко», – директор филиала РАНХиГС рассказал о работе мечты (ВИДЕО)

В Уральском институте управления РАНХиГС обсуждают попавшее в сеть видео с участием директора филиала вуза Руслана Долженко, где он весьма своеобразно описывает плюсы от временного перехода института на дистанционную форму обучения.

Директор филиала РАНХиГС рассказал о работе мечты

В самом начале записи Руслан Долженко заявляет: «Лекции – фуфло, они не передают знания, они не передают опыт». Развивая эту мысль, директор филиала уходит уже в какие-то другие сферы, весьма далекие от науки: «Фактически мы получили самолет, коллеги, система образования получила самолеты. Это не дистант, это просто новый подход к перемещению мысли из головы в голову. То, о чем сказал Андрей (второй участник видео, – прим. ред.): лежишь дома, пошел в туалет, промедитировал… Слушай, тут мысль возникла. Людьми стали лишь некоторые определенные виды рыб, которые вылезли из океана и научились существовать в новых условиях, а оставшиеся рыбы остались в океане и до сих пор там плавают... А все-таки здорово проводить лекции, сидя у себя дома, на диванчике или на кресле, в одной руке телефончик, в котором запущен Zoom, а в другой – бокал с вином, и ты можешь о чем-то говорить и рассказывать, задавать вопросы, а потом делать вот так (делает вид, что отпивает из бокала), пить вино и продолжать…». «Мечта сибарита», – отмечает собеседник.

По сообщениям сотрудников института, такой «полет мыслей» для руководителя – не редкость, в социальных сетях он общается примерно в том же стиле. «Новый День» обратился за комментарием к Долженко, чтобы понять, как появилось это видео и что оно должно значить, было получено следующее пояснение: «В начале апреля вся страна столкнулась с масштабным переходом учёбы на дистант. Из-за многочисленных сбоев (не у нас, а в целом по стране) люди широко обсуждали эту тему и много по ней шутили в соцсетях.

Ходило множество мемов на тему учёбы дома.

Дабы нивелировать этот негатив мы обдумывали разные варианты подачи материала. Так был сделан вариант ролика, построенный на трендовых в тот момент обсуждениях, которые были известны всей стране. Ролик был сделан совместно с коллегой, Андреем Сальцевым.

В публичное поле в социальных сетях его не выпускали, показали в режиме «Для друзей», чтобы посмотреть на их реакцию, без должностей, без фамилий и названия каких-либо организаций. В паблик, для всех пользователей сети это 13-минутное видео решили в итоге не выносить, так как формат не зашёл. Тем более посчитали, что часть фраз носила шуточный характер и могла быть исковеркана смотрящими.

Теперь «доброжелатели» сделали нарезку из черновика 13-минутного видео, вырвали мысли из контекста и пытаются меня «укусить» – поскольку я требую с них работу. Вот и попытались использовать в своих целях этот «эскизный» ролик, который не пошел в публичное поле. Думаю, это свидетельствует о том, что у них на меня реального негатива просто нет. В то же время, выводы я сделал: не надо даже с друзьями обсуждать «черновики» и «эскизы» в Интернете».

Напомним, между директором института и частью коллектива уже некоторое время существует серьезное напряжение. Как уже писал «Новый День», 23 июня должно было состояться заседание ученого совета в Уральском институте управления РАНХиГС, где должен был присутствовать и директор филиала вуза Руслан Долженко, который также является председателем совета. Но, как стало известно «Новому Дню», половина членов совета (помимо самого Долженко в него входят 18 человек) бойкотировали встречу. Вместо этого они написали обращение в адрес ректора академии Владимира Мау. В письме недовольные сотрудники уральского филиала вуза объяснили, что возмущены происходящим в институте, в частности, увольнением сотрудников. Они попросили вмешаться в ситуацию.

Затем Руслан Долженко сообщил «Новому Дню», что все, кто отсутствовал, имели для этого уважительную причину. На этой неделе он попробует собрать ученый совет снова. Явка на него обязательна, отсутствие нужно будет подкреплять убедительной причиной, что вызвало очередную волну недовольства среди преподавательского состава – ведь ученый совет является делом добровольным.

С ноября 2019 года Долженко сократил больше 60 человек: преподавателей, сотрудников отдела по молодежной политике, отдела международного дела, отдела закупок, комбината питания. В настоящее время к сокращению готовится еще 30 сотрудников: 16 сотрудников общежития, остальные – учебно-вспомогательный персонал. Новый директор объясняет сокращения необходимостью переходить на аутсорсинг. Но при прежних директорах уже была такая практика, и это обернулось провалом: стоимость услуг выросла, а качество упало.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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