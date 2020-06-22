«Учебная деятельность – фон для всего остального». Что происходит в уральском филиале РАНХиГС

На прошлой неделе в публичную плоскость вышел конфликт, развивающийся в Уральском институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). СМИ сообщали, что ученый совет выступил против нововведений, предложенных новым ректором Русланом Долженко – он вступил в должность в конце 2019 года. В частности, вопросы вызвало создание новой структуры, которая должна заниматься клиентскими продажами. После стало также известно о сокращении ряда профессоров вуза.

Руслану Долженко 39 лет. Он получил должность ректора вуза в ноябре 2019 года, став третьим руководителем за последние четыре года. Спустя месяц он дал большое интервью, в котором анонсировал изменения и предполагал, что они могут вызвать сопротивление. Со стороны может показаться, что это именно так: «старая гвардия» противится изменениям нового руководителя. Однако РАНХиГС считается кузницей политических кадров Урала, среди его выпускников – крупные политические деятели и чиновники, включая нынешнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Кроме того, вуз планирует расширять пул студентов и за счет новых программ, связанных с предпринимательской деятельностью. В свете этого ситуация приобретает и социальный характер, что требует публичного обсуждения.

Профессор филиала РАНХиГС, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Юрием Ершовым ответил на вопросы РИА «Новый День». Теперь уже бывший сотрудник Уральской академии госслужбы считает, что учебное заведение давно находится в стадии управленческого кризиса, а новое руководство этот кризис только усугубляет. Мы публикуем интервью без купюр.

– Почему ученый совет не принял план развития вуза, который предлагал Руслан Долженко?

– Начнем с того, что целостного, комплексного плана реорганизации вуза нам представлено не было. Были абстрактные призывы и отдельные мероприятия. Ученый совет посчитал, что отсутствие единой генеральной линии приведет скорее к еще большей реорганизации учебного процесса, чем к его структурированию.

Профессура прекрасно понимает, что вузу требуется развитие, что важна динамика. И да, идеи, выдвигаемые новым руководством, – благие. Например, более активное участие в получении грантов, работа с имиджем вуза. Но в то же время нагрузка преподавателей сейчас зашкаливает. 900 часов учебной нагрузки! Некоторые преподаватели вынуждены выполнять по полторы ставки, и это не их жадность. Просто другого выхода нет. И в условиях этой работы на износ появляется требование молодого энергичного руководителя, чтобы и заявки на гранты были, и публикации в СМИ. И все это сейчас и немедленно. А по всей проделанной работе отчитываться надо еженедельно.

Кроме того, вуз за полгода недополучил порядка 20 млн руб. Это может повлечь невыплату отпускных преподавательскому составу. Конечно, что-то досталось в наследство от предыдущих ректоров, но за полгода с момента назначения (Руслана Долженко, – прим. ред.) мы улучшений не увидели.

– Получается, проблемы в вузе возникли давно?

– Это не проблемы, а настоящий управленческий кризис, который длится несколько лет. Когда Уральскую академию госслужбы превратили в филиал Академии народного хозяйства и госслужбы, нам начали назначать ректоров. Первый директор Александр Александров (возглавил вуз в марте 2017 г., – прим. ред.) использовал ресурсы института для продвижения своих безумных проектов по освоению Арктики. Была полная реорганизация учебного процесса. И именно тогда вуз начал копить долги.

После нам поставили следующего сменщика – Дмитрия Репина. Он зачищал результаты деятельности Александрова: убирал людей, которых надо было справедливо убрать, но внимания на учебный процесс, к сожалению, не обращал.

С новым ректором происходит все то же самое. О каком учебном процессе может идти речь, когда у нас в одной аудитории с утра могут столкнуться три преподавателя? И ни один не знает, с какой целью их собрали вместе. На вопросы, которые мы задавали Руслану Долженко, мы получали ответ: «Главное – смотреть вперед, а проблемы будут решаться сами собой. Побольше позитива, не надо концентрироваться на негативе».

– Расскажите о своем увольнении. Вы сами написали заявление?

– Я уволился 8 апреля, еще до заседания ученого совета. Заявление на увольнение написал сам. Последней каплей стало то самое распоряжение директора о еженедельных отчетах. Отчет этот, к слову, состоит более чем из 20 пунктов. Чаша терпения переполнилась не только у меня, но и у других ведущих преподавателей вуза. Сейчас ситуация находится в динамике. Если требования нового ректора не будут пересмотрены, то вслед за моим увольнением последует еще 4-5 заявлений от преподавателей. В общем, ситуация скверная. На самом деле я сейчас даже жалею, что уволился. Я бы мог вместе с коллегами дать бой на ученом совете.

– Проблема только в непомерно возросшей нагрузке или в чем-то еще?

– Понимаете, стиль управления нового молодого директора неприемлем для высшей школы. Мне известны случаи, когда по отношению к женщинам-сотрудницам вуза употреблялся мат, а преподавателей называли «тупыми ретроградами».

Понимаете, Руслан Долженко защищал диссертацию по управлению персоналом коммерческих банков, то есть это стилистика управления офисным планктоном. Модели, перенятые с западных переводных учебников, не самого лучшего качества, он перенес на вуз и сразу всем дал понять: мы для него – тот же офисный планктон, который должен послушно повиноваться его идеям. Причем, я подчеркну, чтобы быть максимально объективным: идеи-то хорошие, благие, но не бывает все и сразу.

Отдельная тема – это сокращение персонала и снижение уровня зарплаты. Полученная преподавателями зарплата за апрель 2020 года была меньше на 7-10 тыс. руб. от обычного уровня дохода. Уже после моего ухода коллеги рассказали, что Долженко объявил о дополнительном снижении зарплаты на 30%. И это связано не столько с пандемией, сколько с общей финансовой ситуацией в институте. Я уже говорил про большие недополученные денежные средства вузом.

Плюс к этому – массовые сокращения работников. С ноября 2019 года сократили больше 60 человек: преподавателей, сотрудников отдела по молодежной политике, отдела международного дела, отдела закупок, комбината питания. В настоящее время к сокращению готовится еще 30 сотрудников: 16 сотрудников общежития, остальные – учебно-вспомогательный персонал. Новый директор объясняет сокращения необходимостью переходить на аутсорсинг. Но при прежних ректорах уже была такая практика, и это обернулось провалом: стоимость услуг выросла, а качество упало.

– А что это за еженедельный отчет, который вы должны были отправлять на проверку? План лекций, консультаций и зачетов?

– Я вам могу зачитать его по пунктам:

1.1 Подготовка статей для изданий, входящих в перечень ВАК (перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, – прим. ред.).

1.2. Подготовка заявок для выполнения научно-исследовательской работы на конкурсы Минобрнауки, Российского научного фонда (РНФ) и т.д.

1.3. Организация, регистрация и оформление сотрудников в наукометрических базах («Скопус» и т.д.).

1.4 Организация в получении звания в ближайшие два года (звание доцента, профессора и т.д.).

1.5 Содействие преподавателям, планирующим участвовать в конкурсе губернатора, студентам, претендующим на получение стипендии губернатора.

Направление учебной деятельности

2.1 Разработка новых программ, курсов.

2.2. Внедрение новых образовательных технологий среди сотрудников.

2.3. Подготовка учебных пособий, актуализация презентаций и оформление их по требованиям брендбука.

Направление профориентационной деятельности

3.1 Подготовка ко Дню открытых дверей в режиме онлайн.

3.2. Подготовка экспертных комментариев по направлению деятельности для сайта вуза, СМИ.

Повышение квалификации, саморазвитие

4.1. Участие в программах по повышению квалификации дистанционно.

4.2. Прохождение онлайн-курсов.

4.3. Чтение книг.

Внизу перечня была приписка: «Отсутствие плана и отчета по состоянию на указанные дату и время означает невыполнение поручения руководителя со всеми вытекающими последствиями».

Понимаете, в таких условиях учебная деятельность – это фон для всего остального. Номинальные показатели, по которым ректору можно успешно отчитываться вышестоящему руководству.

– Вытекающие последствия? Какие?

– Звучала угроза штрафами.

– Наши коллеги из СМИ писали, что на ученом совете Руслан Долженко предложил внедрить новую структуру, которая займется клиентскими продажами. Что это такое?

– Это был один из способов залатать дыру в бюджете вуза. На наших площадях размещается центр инноваций в образовании «Коперник». Его деятельность никак не связана с учебным процессом Уральского института управления и не влияет на развитие дистанционного образования в институте. Есть основания полагать, что это компания находится на наших площадях незаконно, поскольку договора об аренде недвижимого имущества никто из сотрудников никогда не видел.

– Еще в одной публикации была цитата Долженко, касающаяся персонально вас. Он заявил, что причиной вашего увольнения стала «личная неготовность работать в новых условиях <…>, в том числе по работе в дистанционной среде».

– Полный абсурд. Современные технологии, в том числе и мультимедийные, использую и я, и все мои коллеги-преподаватели. Студенты нескольких поколений могут это подтвердить.

Я не противник онлайн-образования, это данность и времени, и текущих обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса. Есть очень здравые и конструктивные идеи, но их исполнение никуда не годится. Приведу простой пример – ЕГЭ. Преподаватели высшей школы стонут от абитуриентов, которые пришли после внедрения ЕГЭ. Означает ли это, что сама идея ЕГЭ плоха? Нет. Просто у нас он обрел дурной и вредный характер. С онлайн-образованием то же самое. Когда мы имеем дело со студентами, продвинутыми, активными, желающими получить качественное образование, – это очень хороший дополнительный инструмент получения знаний. Если же онлайн станет полной заменой традиционных форм обучения, то мы получим дальнейшую деградацию высшего образования. И это не только мое мнение, об этом, кстати, в одном из интервью говорил и ректор федерального РАНХиГС Владимир Мау.

– Многие профессора как раз говорят о том, что традиционная модель высшего образования устарела.

– И это абсолютно правильное суждение. Но вот в каком ключе: сегодня мы уходим от жесткой профессионализации, больше внимания уделяем навыкам студентов, учим их самостоятельно мыслить и осваивать новые виды деятельности. Образование должно стать таким, чтобы работодатели больше не говорили выпускникам: «Забудьте все, чему вас учили в вузе».

– Сейчас, после ухода из вуза, какие у вас планы?

– Я не буду махать шашкой и требовать реванша – это точно. Я лишь хотел поделиться тем, что происходит в институте, которому отдал несколько десятков лет своей жизни, и выразить свое отношение к этому.

Я много читаю, много пишу. На днях у меня вышла статья в журнале «Социум и власть», посвященная поправкам в Конституцию. Готовлю вторую статью, посвященную проблеме цикличности развития России. В планах – издание монографии по русской идее, так что работы хватает.

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Для справки

Юрий Геннадьевич Ершов родился 30 марта 1952 года, окончил философский факультет Уральского государственного университета им. М. Горького (1975), доктор философских наук (1990), профессор (1993), Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001). Научный руководитель 16 кандидатов наук и 2 докторантов.

Лауреат (II место) Всесоюзного конкурса молодых философов (1982 г.).

Проректор по научной работе (1991-93 гг.), проректор – руководитель ИППК (1993-94 гг.), заведующий кафедрой философии и культурологии Уральской академии государственной службы (1994-2008), заведующий кафедрой философии и политологии уральского филиала РАНХиГС (2009-2020).

Автор 165 научных и 100 учебно-методических публикаций, в том числе 8 монографий и учебных пособий.

Сфера научных интересов: социальная философия, философия права, политология.

Награждался: почетными грамотами губернатора Свердловской области, Челябинской области (дважды), правительства Свердловской области, благодарственными письмами Свердловского и Челябинского законодательных собраний, Курганской областной думы, Свердловской избирательной комиссии, губернатора и правительства Свердловской области, грамотой РАНХиГС. и т.д.

Екатеринбург, Елена Васильева

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