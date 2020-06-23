Половина ученого совета РАНХиГС бойкотировала встречу с директором филиала

Сегодня должно было состояться заседание ученого совета в Уральском институте управления РАНХиГС, где должен был присутствовать и директор филиала вуза Руслан Долженко, который также является председателем. Но, как стало известно «Новому Дню», половина членов совета (помимо самого Долженко в него входят 18 человек) бойкотировала встречу. Вместо этого они написали обращение в адрес ректора Академии Владимиру Мау. В письме недовольные сотрудники уральского филиала вуза объяснили, что возмущены происходящим в институте, в частности, увольнением сотрудников. Они попросили вмешаться в ситуацию.

Напомним, как уже писал «Новый День», ученый совет уральского филиала вуза не принял план развития, предложенный Долженко. Профессорско-преподавательский состав посчитал, что комплексного плана реорганизации учебного учреждения представлено не было. «Были абстрактные призывы и отдельные мероприятия. Ученый совет посчитал, что отсутствие единой генеральной линии приведет скорее к еще большей реорганизации учебного процесса, чем к его структурированию», – говорил в интервью «Новому Дню» профессор филиала РАНХиГС, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Юрий Ершов.

«Новый День» запросил комментарий по поводу происходящего у директора филиала вуза, но пока ответов не получил.

Агентство сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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